新品・未開封　初回盤 B TOKIO/glider

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商品詳細
#トルネコ商店のTOKIO←ポチッとね♪♪↑↑その他多数出品中↑↑#トルネコ商店のジャニーズ←ポチッとね♪♪#トルネコ商店のアイドル←ポチッとね♪♪#複数枚購入割引特典有り「TOKIO/glider」TOKIO定価:￥2913※新品・未開封です、ケースにヒビあります、宜しくお願いします♪♪#TOKIO#CD・DVD内容紹介●初回盤スペシャルジャケットB仕様（初回盤A、通常盤とは異なるジャケット）●封入特典8cmCD「TOKIOSTATION~アルバム解説編~」（未発表DEMOTRACK3曲収録予定）
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