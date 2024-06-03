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Edwards レスポール E-LP-85SD サンバースト
商品番号 W34573803332
商品名

Edwards レスポール E-LP-85SD サンバースト
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 20,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。edwardsのレスポールです。コストパフォーマンスの良いギターです。プレイヤーズコンディションで、使用による傷などあります。画像を確認ください。使用には問題ありません。ネックの状態や電装系も不具合なく良好です。ロッドも左右余裕あり付属品はありません。緩衝材と楽器用ダンボールにて発送いたします。中古品のため不安な方は購入をお控えください
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