【値下げ中】ヤマト　信号ラッパ

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18,000円→15,000→13,000円へ値下げ送料が高いのでこれ以上の値下げは厳しいです。ヤマトの信号ラッパ(専用ケース付き)ベルの曲がりありません。大きな凹み等もありませんが、部分的に塗装の剥がれなどはあります。中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。中古品で20,000円ほどで購入。2回ほど試奏しましたが、求めていた吹奏感と異なっていたので出品致します。素人目ではありますが点検、スワブ清掃済みです。購入決定後再度清掃して発送致します。ハードケースは鍵付きで施錠できることを確認しています。ハードケースにも大きな傷や割れなどはありません。よろしくお願い致します。アクセサリー・パーツ···ケース種類···その他#信号ラッパ #信号喇叭