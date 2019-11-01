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MARVEL 80周年記念 レジェンドシリーズ キャプテンアメリカ シールド
商品番号 A82456861559
商品名

MARVEL 80周年記念 レジェンドシリーズ キャプテンアメリカ シールド
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARVEL80周年記念レジェンドシリーズキャプテンアメリカシールド未開封新品です。サイズ:直径約60cmコレクションとして保管しておりましたが、出品致します。よろしくお願いします。
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