MARVEL 80周年記念 レジェンドシリーズ キャプテンアメリカ シールド

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商品詳細
MARVEL80周年記念レジェンドシリーズキャプテンアメリカシールド未開封新品です。サイズ:直径約60cmコレクションとして保管しておりましたが、出品致します。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reboot913536.html
http://narcologia.ru/goods/cotton94261.html
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