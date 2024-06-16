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- 球場配布品（SGA）2005 ノーラン・ライアン ボブルヘッド人形
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商品詳細
NolanRyanRoundRockExpressMinorLeagueBobbleheadStadiumGiveaway★ノーラン・ライアン（1966～1993年 背番号30エンゼルス 背番号34 アストロズとレンジャーズで永久欠番 1999年野球殿堂入り）通算奪三振：5714（歴代1位） ノーヒットノーラン：7回（歴代最多） 最多奪三振：11回 最優秀防御率：2回 オールスター選出：8回☆申し訳ございませんが、値下げ交渉は御遠慮ください。※この手のフュギュアの出来栄え（塗装ムラ、初期傷等）は判断が難しく、細部にこだわる方は御購入を控えるようお願いします。箱は18年程経っていますので、かなり傷みがみられます。 ※SGAのボブルヘッド人形をご理解頂ける方に、ご購入頂けると幸いです。※ボブルヘッド人形に関しては全て『商品の状態はやや傷や汚れあり』にしております。※あくまでも中古品になります。ジャンル（スポーツ選手）...野球スケール...ノンスケール
http://narcologia.ru/goods/recuperation794621.html
http://narcologia.ru/goods/message524527.html
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