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球場配布品（SGA）2005　ノーラン・ライアン　ボブルヘッド人形
商品番号 F73380174077
商品名

球場配布品（SGA）2005　ノーラン・ライアン　ボブルヘッド人形
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NolanRyanRoundRockExpressMinorLeagueBobbleheadStadiumGiveaway★ノーラン・ライアン（1966～1993年　背番号30エンゼルス　背番号34　アストロズとレンジャーズで永久欠番　1999年野球殿堂入り）通算奪三振：5714（歴代1位）　ノーヒットノーラン：7回（歴代最多）　最多奪三振：11回　最優秀防御率：2回　オールスター選出：8回☆申し訳ございませんが、値下げ交渉は御遠慮ください。※この手のフュギュアの出来栄え（塗装ムラ、初期傷等）は判断が難しく、細部にこだわる方は御購入を控えるようお願いします。箱は18年程経っていますので、かなり傷みがみられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※SGAのボブルヘッド人形をご理解頂ける方に、ご購入頂けると幸いです。※ボブルヘッド人形に関しては全て『商品の状態はやや傷や汚れあり』にしております。※あくまでも中古品になります。ジャンル（スポーツ選手）...野球スケール...ノンスケール
http://narcologia.ru/goods/recuperation794621.html
http://narcologia.ru/goods/message524527.html
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