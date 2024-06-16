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茶道具 焼抜風炉釜 丸無地 茶釜 あじろ鉄 B480
商品番号 I83008150508
商品名

茶道具 焼抜風炉釜 丸無地 茶釜 あじろ鉄 B480
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具の丸無地風炉釜です。銘無し寸法胴径21.5cm口径10.2cm高さ17cm(蓋含めず)釜環、銅蓋、紙箱付中古の品になります。外観は比較的綺麗ですが内に錆が浮いており数度お湯を沸かすお手入れが必要です。また銅蓋に緑青が浮いた箇所があります。水漏れなどはありません。また古い品ですので紙箱は傷んでいます。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。
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