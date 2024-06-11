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- 掛軸 羽田晃雅『盛秋 秋景山水』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R10171
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商品詳細
■■■商品説明■■■【ご参考】羽田晃雅(はだこうが)1904-?日本画家。明治37年(1904年)大阪に生れる。矢野橋村に師事する。帝展・文展・日展入選6回。得意画・山水・花鳥。大阪東区味原町に住した。＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約188cm幅約54.5cm
http://narcologia.ru/goods/stair657200.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect634770.html
http://narcologia.ru/goods/choice683185.html
掛軸 羽田晃雅『盛秋 秋景山水』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R10171
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掛軸 羽田晃雅『盛秋 秋景山水』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R10171
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掛軸 羽田晃雅『盛秋 秋景山水』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R10171
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掛軸 羽田晃雅『盛秋 秋景山水』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R10171
掛軸 羽田晃雅『盛秋 秋景山水』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 R10171