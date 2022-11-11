

ベリンガー ULM202USB ULTRALINK ベリンガー ULM202USB ULTRALINK



ベリンガー BEHRINGER ULM202USB ULTRALINK コンデンサーマイク ベリンガー BEHRINGER ULM202USB ULTRALINK コンデンサーマイク



ベリンガー ULM202USB ULTRALINK ベリンガー ULM202USB ULTRALINK



Behringer Ultralink ULM202USB Wireless USB Dual Microphone ... Behringer Ultralink ULM202USB Wireless USB Dual Microphone ...



Behringer ULM202USB – Thomann UK Behringer ULM202USB – Thomann UK



Behringer Ultralink Ulm202usb 2.4g Dual Wireless System ... Behringer Ultralink Ulm202usb 2.4g Dual Wireless System ...



Behringer ULM202USB – Thomann UK Behringer ULM202USB – Thomann UK



Amazon | BEHRINGER (ベリンガー) ULM302MIC ULM302MIC ワイヤレス ... Amazon | BEHRINGER (ベリンガー) ULM302MIC ULM302MIC ワイヤレス ...



Behringer ULM202USB Ultralink Microphone (Black) | Lazada PH Behringer ULM202USB Ultralink Microphone (Black) | Lazada PH



Amazon.co.jp: ベリンガー BEHRINGER ULM202USB ULTRALINK ... Amazon.co.jp: ベリンガー BEHRINGER ULM202USB ULTRALINK ...



ワイヤレス・マイク BEHRINGER ULM202USB ULTRALINK | Rock oN Line eStore ワイヤレス・マイク BEHRINGER ULM202USB ULTRALINK | Rock oN Line eStore



ULM300USB ULTRALINK - 製品一覧 - ベリンガー公式ホームページ ULM300USB ULTRALINK - 製品一覧 - ベリンガー公式ホームページ



マイク ヤフオク! Behringer ULTRALINK ULM202USB デジタル... - 未 ... マイク ヤフオク! Behringer ULTRALINK ULM202USB デジタル... - 未 ...



Ultralink ULM202USB - Behringer Ultralink ULM202USB - Audiofanzine Ultralink ULM202USB - Behringer Ultralink ULM202USB - Audiofanzine



Behringer ULM202USB – Thomann UK Behringer ULM202USB – Thomann UK

BEHRINGERワイヤレスマイクです。新品で購入後2回程度使用。状態はかなり綺麗です。付属品は画像に掲載している物のみです。▽商品説明2.4GHz帯デジタルワイヤレス。2本のハンドヘルド型送信機と2ch受信を行なうUSB受信機で構成し、講義、セミナーなど多様なイベントに運用可能2本のULM200Mハンドヘルド型送信機とULM200D2chUSB受信機をセットにした2.4GHｚ帯デジタルワイヤレス。ボーカル、スピーチに最適化したマイクロホンカプセルを採用。超コンパクトなUSB受信機は2chのデジタル/アナログインターフェースを搭載。デジタルならではの解像度の高い音質。到達距離：最大30m。※使用環境によって異なります。送受信機は自動的に同期を完了するため、複雑な設定は不要。ハンドヘルド型送信機にボリュームコントロールと、トラブル時のミュート機能を搭載。USB受信機はバスパワーで駆動。送信機はアルカリ乾電池2本で駆動し、最大8時間の長時間駆動を実現。以下のモデルには専用のコネクターを搭載し、極めて親和性の高い運用が可能。 ミキサー（QX1204USB、QX1222USB、QX1622USB、QX1832USB、QX2222USB、QX2442USB） パワードスピーカー(B112D/B112MP3/B112W/B115D/B115MP3/B115W/PMP580)◆ワイヤレスシステム●システム性能電波形式：F1D搬送波周波数：2.4GHz(2404MHz～2474MHz)到達距離：約30m ※使用環境により異なる空中線電力：約1mW周波数特性(±1dB)：20Hz～20kHz(アナログ入力～出力)ダイナミックレンジ：92dB(Aウェイト)AD-DA変換：24bit、48kHz●受信機(ULM200D)モード：アナログ/デジタル自動切替電源：USBバスパワー消費電力：70mA(DC5V)寸法(W×H×D)：：8.5×76×22mm質量：100g●送信機(ULM200M) ※2本セット形式：ハンドヘルド型送信機コントロール：ボリューム、電源ON/OFF、ミュート電源：単3形アルカリ乾電池×2電池寿命：約8時間 ※使用環境により異なる寸法(W×H×D)：(φ×H)：45.7×243.8mm質量：400g