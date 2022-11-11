  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ULM202USB ULTRALINK
商品番号 P78377277762
商品名

ULM202USB ULTRALINK
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 4,080 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

BEHRINGERワイヤレスマイクです。新品で購入後2回程度使用。状態はかなり綺麗です。付属品は画像に掲載している物のみです。▽商品説明2.4GHz帯デジタルワイヤレス。2本のハンドヘルド型送信機と2ch受信を行なうUSB受信機で構成し、講義、セミナーなど多様なイベントに運用可能2本のULM200Mハンドヘルド型送信機とULM200D2chUSB受信機をセットにした2.4GHｚ帯デジタルワイヤレス。ボーカル、スピーチに最適化したマイクロホンカプセルを採用。超コンパクトなUSB受信機は2chのデジタル/アナログインターフェースを搭載。デジタルならではの解像度の高い音質。到達距離：最大30m。※使用環境によって異なります。送受信機は自動的に同期を完了するため、複雑な設定は不要。ハンドヘルド型送信機にボリュームコントロールと、トラブル時のミュート機能を搭載。USB受信機はバスパワーで駆動。送信機はアルカリ乾電池2本で駆動し、最大8時間の長時間駆動を実現。以下のモデルには専用のコネクターを搭載し、極めて親和性の高い運用が可能。　ミキサー（QX1204USB、QX1222USB、QX1622USB、QX1832USB、QX2222USB、QX2442USB）　パワードスピーカー(B112D/B112MP3/B112W/B115D/B115MP3/B115W/PMP580)◆ワイヤレスシステム●システム性能電波形式：F1D搬送波周波数：2.4GHz(2404MHz～2474MHz)到達距離：約30m　※使用環境により異なる空中線電力：約1mW周波数特性(±1dB)：20Hz～20kHz(アナログ入力～出力)ダイナミックレンジ：92dB(Aウェイト)AD-DA変換：24bit、48kHz●受信機(ULM200D)モード：アナログ/デジタル自動切替電源：USBバスパワー消費電力：70mA(DC5V)寸法(W×H×D)：：8.5×76×22mm質量：100g●送信機(ULM200M)　※2本セット形式：ハンドヘルド型送信機コントロール：ボリューム、電源ON/OFF、ミュート電源：単3形アルカリ乾電池×2電池寿命：約8時間　※使用環境により異なる寸法(W×H×D)：(φ×H)：45.7×243.8mm質量：400g
http://narcologia.ru/goods/ambassador917306.html
http://narcologia.ru/goods/response176242.html
http://narcologia.ru/goods/recycling753514.html
ULM202USB ULTRALINK
ベリンガー ULM202USB ULTRALINK
ULM202USB ULTRALINK
ベリンガー BEHRINGER ULM202USB ULTRALINK コンデンサーマイク
ULM202USB ULTRALINK
ベリンガー ULM202USB ULTRALINK
ULM202USB ULTRALINK
Behringer Ultralink ULM202USB Wireless USB Dual Microphone ...
ULM202USB ULTRALINK
Behringer ULM202USB – Thomann UK
ULM202USB ULTRALINK
Behringer Ultralink Ulm202usb 2.4g Dual Wireless System ...
ULM202USB ULTRALINK
Behringer ULM202USB – Thomann UK
ULM202USB ULTRALINK
Amazon | BEHRINGER (ベリンガー) ULM302MIC ULM302MIC ワイヤレス ...
ULM202USB ULTRALINK
Behringer ULM202USB Ultralink Microphone (Black) | Lazada PH
ULM202USB ULTRALINK
Amazon.co.jp: ベリンガー BEHRINGER ULM202USB ULTRALINK ...
ULM202USB ULTRALINK
ワイヤレス・マイク BEHRINGER ULM202USB ULTRALINK | Rock oN Line eStore
ULM202USB ULTRALINK
ULM300USB ULTRALINK - 製品一覧 - ベリンガー公式ホームページ
ULM202USB ULTRALINK
マイク ヤフオク! Behringer ULTRALINK ULM202USB デジタル... - 未 ...
ULM202USB ULTRALINK
Ultralink ULM202USB - Behringer Ultralink ULM202USB - Audiofanzine
ULM202USB ULTRALINK
Behringer ULM202USB – Thomann UK

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru