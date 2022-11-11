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商品詳細
BEHRINGERワイヤレスマイクです。新品で購入後2回程度使用。状態はかなり綺麗です。付属品は画像に掲載している物のみです。▽商品説明2.4GHz帯デジタルワイヤレス。2本のハンドヘルド型送信機と2ch受信を行なうUSB受信機で構成し、講義、セミナーなど多様なイベントに運用可能2本のULM200Mハンドヘルド型送信機とULM200D2chUSB受信機をセットにした2.4GHｚ帯デジタルワイヤレス。ボーカル、スピーチに最適化したマイクロホンカプセルを採用。超コンパクトなUSB受信機は2chのデジタル/アナログインターフェースを搭載。デジタルならではの解像度の高い音質。到達距離：最大30m。※使用環境によって異なります。送受信機は自動的に同期を完了するため、複雑な設定は不要。ハンドヘルド型送信機にボリュームコントロールと、トラブル時のミュート機能を搭載。USB受信機はバスパワーで駆動。送信機はアルカリ乾電池2本で駆動し、最大8時間の長時間駆動を実現。以下のモデルには専用のコネクターを搭載し、極めて親和性の高い運用が可能。 ミキサー（QX1204USB、QX1222USB、QX1622USB、QX1832USB、QX2222USB、QX2442USB） パワードスピーカー(B112D/B112MP3/B112W/B115D/B115MP3/B115W/PMP580)◆ワイヤレスシステム●システム性能電波形式：F1D搬送波周波数：2.4GHz(2404MHz～2474MHz)到達距離：約30m ※使用環境により異なる空中線電力：約1mW周波数特性(±1dB)：20Hz～20kHz(アナログ入力～出力)ダイナミックレンジ：92dB(Aウェイト)AD-DA変換：24bit、48kHz●受信機(ULM200D)モード：アナログ/デジタル自動切替電源：USBバスパワー消費電力：70mA(DC5V)寸法(W×H×D)：：8.5×76×22mm質量：100g●送信機(ULM200M) ※2本セット形式：ハンドヘルド型送信機コントロール：ボリューム、電源ON/OFF、ミュート電源：単3形アルカリ乾電池×2電池寿命：約8時間 ※使用環境により異なる寸法(W×H×D)：(φ×H)：45.7×243.8mm質量：400g
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http://narcologia.ru/goods/response176242.html
http://narcologia.ru/goods/recycling753514.html
ベリンガー ULM202USB ULTRALINK
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