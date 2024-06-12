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ワンピース一番くじ　ラストワン　ルフィ　B賞ロー　D賞アクリルライト
商品番号 U10073052256
商品名

ワンピース一番くじ　ラストワン　ルフィ　B賞ロー　D賞アクリルライト
ブランド名 ワンピース
特別価格 税込 6,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···プライズ/一番くじワンピース一番くじ　BEYONDTHELEVELB賞　トラファルガー・ローD賞　アクリルライトラストワン賞　モンキー・D・ルフィ　ギア5F賞　タオル3枚のセットになります。沼ってしまったので出品します。引いた状態から開封はしていません。お好きな方よろしくお願いします。発送はフィギュア、アクリルライトはそれぞれプチプチに梱包し、段ボールにて発送します。コンビニ払い不可バラ売り不可でお願いします。グッズ種類···プライズ/一番くじ
http://narcologia.ru/goods/tenet280963.html
http://narcologia.ru/goods/passivity619283.html
http://narcologia.ru/goods/procurement57133.html
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