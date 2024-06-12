ワンピース一番くじ　ラストワン　ルフィ　B賞ロー　D賞アクリルライト

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商品詳細
グッズ種類···プライズ/一番くじワンピース一番くじ BEYONDTHELEVELB賞 トラファルガー・ローD賞 アクリルライトラストワン賞 モンキー・D・ルフィ ギア5F賞 タオル3枚のセットになります。沼ってしまったので出品します。引いた状態から開封はしていません。お好きな方よろしくお願いします。発送はフィギュア、アクリルライトはそれぞれプチプチに梱包し、段ボールにて発送します。コンビニ払い不可バラ売り不可でお願いします。グッズ種類···プライズ/一番くじ
http://narcologia.ru/goods/tenet280963.html
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