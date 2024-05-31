鉄瓶 六歌仙 銅蓋 紙箱入 日本製

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ご覧頂き有難うございます。未使用、保管品です。サイズ口径8cm横幅約19cm(注ぎ口含)高さ21cm(持ち手含)すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。画像にて御判断下さい。ブツ