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特価　★掛け軸　松に長寿老人と鹿　在銘　骨董品　美術品
商品番号 M58965364863
商品名

特価　★掛け軸　松に長寿老人と鹿　在銘　骨董品　美術品
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シミ、汚れはありますが、概ね良好です。作品サイズ:40.5x103cm現状でお渡しします。中古品にご理解のある方、よろしくお願いします。
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