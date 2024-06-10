癒月ちょこ 活動三周年記念 直筆サイン入りポストカード

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商品詳細
※説明癒月ちょこ活動三周年記念直筆サイン入りポストカードホロライブhololiveです。あまり見かけないパターンのメッセージバージョンですが左上の折れなどダメージや汚れが見られます。※発送についてゆうゆうメルカリ便のゆうパケットポストでダンボールに入れて発送予定となります。※注意背景（床、壁、敷物など）は出品物に含まれません。※備考即購入可能です。非喫煙、ペット無しです。社会人なため返信が遅くなる事もあります。
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