【PSA10最高評価】ラウドボーンex sar 【ポケカ】※PSAケースあり

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こちらの商品は私自身でPSA鑑定(米国直送)に出したワンオーナー品となります。画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りいたします。※同一画像は使用せず、商品画像は全て1枚ずつ個別に撮影しております。 写真の個体（PSA鑑定番号のもの）をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。【注意事項】商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。ケースには指紋すら付かぬよう丁重に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている初期傷等ございます。※日本PSA様にてリホルダー(1100円～)も行っております。【重要】神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。 【検索用】ルギアSAカイセレナユニバースSARオリジンパルキアアルセウスディアルガギラティナURミュウツーリザードンヒスイゾロアークカミツレのきらめきヒスイの仲間たちシンオウの仲間たち20thPSAMINT鑑定秘蔵初期初版高騰ナンジャモマリィかんこうきゃくSRBGS10ユウリリーリエアセロラシャーニースターサポートリザードンピカチュウブラックラベル黒ラベル25周年スノーハザードクレイバースト未開封シュリンクグルーシャアルティメットスペースジャグラーアローラロコンVSTARセレナ白熱のアルカナオリパ蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイター一撃マスター連撃マスターシャイニースターＶ仰天のボルテッカーシュリンク未開封BOXブラッキーニンフィアVMAXSAミモザSARカエデボタンバイオレットスカーレットex