ブレオダ　リヴァイ、アクスタ

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商品詳細
人気タイトル···進撃の巨人販売方法···単品進撃の巨人Braveorderブレイブオーダー当選品非売品です。新品未使用品ですが、同封されていた紙がありません。プチプチに包んで配送します。ブレオダアクリルスタンドリヴァイ人気タイトル···進撃の巨人グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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