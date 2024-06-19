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商品詳細
SCHLAGWERK（シュラグベルク）のカホン、SR-CP555AGILEDual(Red)です。リュックタイプのソフトケースに入れてお送りします。前後2面が打面になっており、前面はスナッピー付き、後面はスナッピー無しにするなどして一台で幅広い音色表現をすることができます。打面材はガボン合板、側面材はバーチの8プライ合板になります。全体的に明るく抜けの良い音色で、ローもハイもよく響きます。最初の1台をお探しの方、1台で幅広い状況に対応したい方におすすめです。ご検討いただけますと幸いです。SR-CP555AGILEDual（Red)/リュックサック・ソフトケース付SchlagwerkPercussion定価：¥37500#SchlagwerkPercussion#SR_CP555AGILEDual（Red__リュックサック・ソフトケース付
http://narcologia.ru/goods/traverse490526.html
http://narcologia.ru/goods/Addict648418.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial967516.html
シュラグベルグ カホン SR-CP555 AGILE Dual(Red) | saintzacharie.org
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