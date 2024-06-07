【サイン入り】浜崎あゆみ デビューCD 店頭ポップ

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【レア物】浜崎あゆみさんのデビューシングル『pokerface』の店頭ポップ(サイン入り)です！デビュー当時から熱烈なファンで、当時、知人が譲ってくれたものです(まだ、ayuが売れていなかったからですね)サインはデビュー当時のもので、今とは違っているのでレアかと(真贋できる方いますか？)最近、熱が冷めてきたので、ファンの方、価値が分かる方にご購入いただきたいです！よかったらコメントお待ちしています！！#浜崎あゆみ #浜崎あゆみサイン#ayumihamasaki