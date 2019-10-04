ホットトイズ ソー エンドゲーム

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商品詳細
コレクション整理のために出品させて頂きます。開封済み品です。正規店で購入し、デトルフ内に素立ちで保管していました。素人目ですが本体の目立つ傷やヨレ、色移り、マントのヨレなどはありません。付属品、説明書共に揃っています。胸部ライトの動作確認のため一度点灯し問題ありませんでした。電池は動作確認時使用しただけでその後は箱にしまってました。雷エフェクトパーツについては使用していません。状態は写真ご確認お願いします。完璧を求める方は購入ご遠慮ください。
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