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ホットトイズ ソー エンドゲーム
商品番号 H74103080912
商品名

ホットトイズ ソー エンドゲーム
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理のために出品させて頂きます。開封済み品です。正規店で購入し、デトルフ内に素立ちで保管していました。素人目ですが本体の目立つ傷やヨレ、色移り、マントのヨレなどはありません。付属品、説明書共に揃っています。胸部ライトの動作確認のため一度点灯し問題ありませんでした。電池は動作確認時使用しただけでその後は箱にしまってました。雷エフェクトパーツについては使用していません。状態は写真ご確認お願いします。完璧を求める方は購入ご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln415402.html
http://narcologia.ru/goods/Addict621318.html
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