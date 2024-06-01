5ピースネック 生鳴り大響 ●ネック幅MOD 美品 ロックペグ 調整済

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タイプ...ストラトキャスターシリーズ...Custom美品です！■桐製でとても軽量です生鳴りも大きく確認が楽です！●裏側のスプリングの調整の施しによりナチュラルリバーブもかかり、オリジナルよりも気持ちの良いサウンド出ます！動作確認済み、クリーニング後、全体調整及びネックのバリ取り、エッジ角のR処理を施したMODify品になります！■先日、改めてフレット浮き等のチェックも含めた整備も済んでおります。ネックは現状ストレートでトラスロッドもさわっていないので両方向に余裕があります。ボディ裏側に小さな引っ掛け傷があります。画像9参照初めてのギター選びでお悩みの方にとって”コレがあったらうれしい”ポイントを盛り込んだギターです.ポローニャ材によるコンパクトで軽いボディ、細くて握りやすいのに反りにくいウォルナット補強ネック、チューニングが安定しやすい＆弦交換が簡単なロック式ペグ、ギターソロにもばっちりな音域の広い24フレット仕様、様々なジャンルに対応するSSHピックアップレイアウト（コイルタップによるシングルコイル・ハムバッカー切替可能長く楽しく演奏を続けるために必要な要素を凝縮しています。ビギナーの方にも推奨できるワンランク上の入門モデルです。ボディ：ポローニャネック：メイプル/ウォルナット5ピース設計マッチングヘッドフィンガーボード：エンジニアリングウッドフレット：24F（ラウンドエッジフレット）スケール：638mmネックジョイント：デタッチャブル（ヒールカット仕様）ペグ：M-1802SH/CRロックペグナット：牛骨1Vol1Tone1MiniS.W.（リアPUコイルタップ）ソフトケース付属緩衝材とダンボールにて厳重に梱包し発送致します。メルカリでは最大160サイズ迄の梱包になりますので着払いにしております。他のサイトにても出品中です#生鳴り大#エレキギター#レイドバック#LaidBack#History#YAMAHA#bacchus#IBANEZ#ビギナー推奨#●ネック幅MOD#生産完了品#軽量#24フレット#Squier#5ピースネック#Greco#ariapro2#SX#AXL#バッカス#ロックペグ搭載#桐材body