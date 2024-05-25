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【廃盤品】boss me-20 マルチエフェクター BOSS ME 20
商品番号 A52420556970
商品名

【廃盤品】boss me-20 マルチエフェクター BOSS ME 20
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

変え替えのため出品しますライブ等で使用していたため、年数による多少の擦り傷、汚れ等があります裏面もボードに固定していた事があるので、テープ痕もありますが、比較的綺麗な状態だと思います動作確認済み、ノイズ等も無く問題なく使用出来ます外箱無し、アダプター無し、乾電池で使用出来ます非常に使い勝手が良く、音作りも簡単な為、初心者の方にオススメです！多少の価格交渉には応じますので、気になる方はお気軽にコメントください♪
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