ロジクール G Blue Radius III マイク ショックマウント

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Yeti/YetiXゲーミングマイク用ショックマウントです。Amazonで購入し約半年ほど使用しました。新しいマイクとショックマウントを購入し不要になったため出品します。●箱あり●付属品全てあり目立つ傷や汚れはありませんが、中古品であるということをご理解いただき購入をお願いします。※外箱を緩衝材で包み発送します。※申し訳ございませんが値下げ交渉はご遠慮ください。様子を見て少しずつ値下げしていきます。