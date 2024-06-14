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- 【当時物】希少 ゲッターロボ ドラゴン超合金
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商品詳細
ドラゴン超合金になります。写真に写ってるものが全てです。当時物ですので、細かいスレキズがありますので状態は写真で確認お願いします。パンチもトマホークも問題なく発射します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle782825.html
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