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【当時物】希少　ゲッターロボ　ドラゴン超合金
商品番号 T25200280960
商品名

【当時物】希少　ゲッターロボ　ドラゴン超合金
ブランド名 ポピー
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴン超合金になります。写真に写ってるものが全てです。当時物ですので、細かいスレキズがありますので状態は写真で確認お願いします。パンチもトマホークも問題なく発射します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle782825.html
http://narcologia.ru/goods/competitive223181.html
http://narcologia.ru/goods/troupe899411.html
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