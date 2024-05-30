Epiphone エピフォン ギクバッグ ソフトケース

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商品詳細
エピフォンのギグバッグです。レスポールタイプのギターを入れて大きさを確認したさいに、弦が擦れて内部に少し傷つけてしまいました。外に持ち出してはいないので、美品だと思います。この形でしたら、変形ギターでも大丈夫そうです。サイズの関係で折りたたんで発送します。#Epiphone#エピフォン#ギクバッグ
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