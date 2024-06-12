Hughes \u0026 Kettner TUBEMAN 2 HUK-TM2

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GuitarRecordingStationツベマンヒュースアンドケトナーチューブマン2真空管が入っていて電源を入れると青く光ります。別の真空管に換えたりも出来ます。新品購入後ワンオーナー、本体とアダプターのみ、箱や説明書なし、動作確認済み。ライブ、レコーディングともにかなり使い倒してきました。古いものですがまだまだ現役で使えます。特にDTM宅録用に重宝すると思います。クリーン、クランチ、ドライブの3チャンネル仕様。とくにCh2のクランチはヌケが良くGAINを上げてリードの歪みとして使い、Ch3をバッキングの歪みとして使うなんてことも出来ます。強いて悪いところを挙げると、スタジオやライブで使う場合Ch3は他ふたつよりヌケが悪いのでVOICINGの調整が難しいです。ヘッドアンプのTriAmpmk2も所持して使ってましたが、こちらも負けずケトナーらしく優等生な良い音です。ACアダプタの差込口が緩いのでアダプタの先をセロテープで巻いて抜けにくくしてます。種類...エレキギター用プリアンプ・エフェクター・プロセッサー