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- 【矢沢永吉】1999年アメリカツアーZippo《新品未使用》E.YAZAWAロゴ
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商品詳細
矢沢永吉公式グッズ。1999年に開催された「ミレニアムアメリカツアー」を記念した《超希少》Zippoでございます。《新品未使用》となります。シルバーのヘアラインとゴールドのカラーリングが気品とゴージャス感のあるZippoライターです。コレクションとして大切に保管しておりました。化粧箱あり。新たにYAZAWAコレクションアイテムとして加えていただければ幸いにございます。この商品はお値引きできませんので、予めご了承ください。尚、サイズやイメージ違いなどによる返品・キャンセルは一切できません。ご不明な点がございましたらコメントでお問い合わせくださいませ。何卒よろしくお願いいたします。#矢沢永吉#YAZAWA#永ちゃん#ボス#Zippo#ジッポー#オイルライター#ライター
http://narcologia.ru/goods/Sydney59349.html
http://narcologia.ru/goods/revamp107922.html
http://narcologia.ru/goods/traverse354826.html
【矢沢永吉】1999年アメリカツアーZippo《新品未使用》E.YAZAWAロゴ
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