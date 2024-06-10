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9月20日夜まで出品】willie´s(ウィリーズ) KS-C1 マウスピース-



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チューバ マウスピース｜willie's(ウィリーズ) KZシリーズ - 管楽器 ...

willie's(ウィリーズ) Walküre（ワルキューレ）KS-C1 チューバマウスピース ユーロシャンクです。箱付き。ヨークタイプの楽器にも使用できます。上から下まで音のムラがなくかつ吹きやすいマウスピースです。今は使用していないので誰かに使っていただいたほうが良いと思い、出品致します。現在の定価40700円です。申し訳ありませんが9月20日で一旦出品を停止致します。どうぞよろしくお願い致します。以下引用・KS-CⅠ(リム直径:33.00mmスロート直径：8.42mm)九州交響楽団鈴木浩二氏の監修によるテューバ版Walküre。圧倒的な響きとムラのない抵抗感が特徴。 CC管用。一番厚みのあるリムカラーによりパワフルなシンフォニックサウンドが得られる。種類...チューバアクセサリー・パーツ...マウスピース