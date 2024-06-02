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Fresher X-310 Mercury
商品番号 D79554571732
商品名

Fresher X-310 Mercury
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 12,894 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FresherX-310Mercuryムスタング日本製コンペティションライン激レア!1970-80sJAPANVINTAGE!フェンダーFenderMustang長期個人保管品・年代物です。当方では簡単な掃除は行っておりますが、落としきれない汚れが多数あります。状態など画像にてご確認の上ご入札ください。汚れがあります。画像参照ください。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。プチプチ包んで再利用の段ボールで発送いたします
http://narcologia.ru/goods/peroration417215.html
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