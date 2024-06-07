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名絵画　カシニョール　BARBARA　バルバラ　フランス製作　アート　ポスター
商品番号 V32470449653
商品名

名絵画　カシニョール　BARBARA　バルバラ　フランス製作　アート　ポスター
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 6,118 円
在庫状況 あり

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商品詳細

倉庫整理に伴い出品させて頂きます。CASSIGNEUL「BARBARA」カシニョールバルバラ額装付きアートポスター　フランス製作　になります。出品にあたり簡易クリーニング含めた殺菌処理済みです。カシニョールの中でも人気の高いデザインです。甘味な世界を美しく鮮やかな色彩で描くカシニョール。透き通るような白い肌と憂いを帯びた表情を黒い衣装がいっそう引き立たせています。サイズ高さ540mm.横幅380mm.奥行き15mm.程度になります。二次流通品に付き繊細な状態は画像にて御判断下さい。輸送時の不具合等の対応は致しかねますので御了承下さい。気になる事は事前に御質問下さい。アンティーク　ランプ　スペイン　北欧　デンマーク　スウェーデン　フィンランド　フランクロイドライト　イッタラフランス　イギリス　無印良品　天然　古道具　ラタン　オールド　収納　棚　家具　作家　ショップ　ビンテージ　ブロカント　アンティーク　ヨーロッパ　ロイヤルコペンハーゲンヴォーグエルメス　グッチ　シャネル　CHANEL　イームズ　ヤコブセン　スペースエイジ　パントン　モダン　ウェグナー　カッシーナ　カリモク　コルビジェ　マッキントッシュ　フランクロイドライト　柳宗理　ウェグナー　ジョージネルソン　アルネヤコブセン　ノール　paris　イギリス　アンティーク　家具　トレンド　最新　人気　レア　限定　ミッドセンチュリー　古物　骨董　コレクション　ガラス　ウォールナット　北欧　カントリー　絵画　ギャランティ　油絵　アート　ヘミングウェイ　スコッチ　アーティスト　インテリア　インスタ　カリスマ　金　銀　銅　無垢　プラチナ　ゴールド　真鍮　オーク　女　男　ランタン　usaミリタリー　古民家　ウッド　ティファニー　文房具　ミュージック　ナイフ　レザー　シルバー　オーガニック　春　夏　秋　冬　高級　センス　おしゃれ　美品　おすすめ　一番　新品　未使用　ロレックス　デイ　カフェ　壁　アンディウォーホル　ロック　ジャズ　ポップ　カジュアル　モノトーン　ハウス　ファニチャー　トラッド　ハワイ　ジャパニーズ　ネイティブ　時計　鏡　ミラー　ブランド　ナチュラル
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