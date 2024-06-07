名絵画 カシニョール BARBARA バルバラ フランス製作 アート ポスター ...

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倉庫整理に伴い出品させて頂きます。CASSIGNEUL「BARBARA」カシニョールバルバラ額装付きアートポスター フランス製作 になります。出品にあたり簡易クリーニング含めた殺菌処理済みです。カシニョールの中でも人気の高いデザインです。甘味な世界を美しく鮮やかな色彩で描くカシニョール。透き通るような白い肌と憂いを帯びた表情を黒い衣装がいっそう引き立たせています。サイズ高さ540mm.横幅380mm.奥行き15mm.程度になります。二次流通品に付き繊細な状態は画像にて御判断下さい。輸送時の不具合等の対応は致しかねますので御了承下さい。気になる事は事前に御質問下さい。アンティーク ランプ スペイン 北欧 デンマーク スウェーデン フィンランド フランクロイドライト イッタラフランス イギリス 無印良品 天然 古道具 ラタン オールド 収納 棚 家具 作家 ショップ ビンテージ ブロカント アンティーク ヨーロッパ ロイヤルコペンハーゲンヴォーグエルメス グッチ シャネル CHANEL イームズ ヤコブセン スペースエイジ パントン モダン ウェグナー カッシーナ カリモク コルビジェ マッキントッシュ フランクロイドライト 柳宗理 ウェグナー ジョージネルソン アルネヤコブセン ノール paris イギリス アンティーク 家具 トレンド 最新 人気 レア 限定 ミッドセンチュリー 古物 骨董 コレクション ガラス ウォールナット 北欧 カントリー 絵画 ギャランティ 油絵 アート ヘミングウェイ スコッチ アーティスト インテリア インスタ カリスマ 金 銀 銅 無垢 プラチナ ゴールド 真鍮 オーク 女 男 ランタン usaミリタリー 古民家 ウッド ティファニー 文房具 ミュージック ナイフ レザー シルバー オーガニック 春 夏 秋 冬 高級 センス おしゃれ 美品 おすすめ 一番 新品 未使用 ロレックス デイ カフェ 壁 アンディウォーホル ロック ジャズ ポップ カジュアル モノトーン ハウス ファニチャー トラッド ハワイ ジャパニーズ ネイティブ 時計 鏡 ミラー ブランド ナチュラル