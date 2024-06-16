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【新品】トンボバンド　ハーモニカ（G#（Ab）m）
商品番号 K38034448399
商品名

【新品】トンボバンド　ハーモニカ（G#（Ab）m）
ブランド名 トンボ
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●トンボバンド　デラックスG#（Ab）MINOR嬰ト短調（ナチュラルマイナー）定価　¥14300マニアックなハーモニカなのでお安くしてます他にもホ短調（Eマイナー）ヘ短調（Fマイナー）もありますハーモニカ教室の講師をしていた親が所有していた生徒さん用ハーモニカの在庫処理の為に出品していますスペック◆複音21穴　◆本体：木製本体　◆カバー：真鍮材クロムメッキカバー◆サイズ：W166xH29.5xD22mm　◆重量：128g◆ポイント券対象(80P)　◆ハードケース付属◆キー：長調、短調各14調子(LD、LD#含む)、ナチュラルマイナー12調子◆MADEINJAPAN#トンボ#ハーモニカ#トンボバンドデラックス#トンボハーモニカ
http://narcologia.ru/goods/procurement156833.html
http://narcologia.ru/goods/procurement63433.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce537255.html

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株式会社トンボ楽器製作所 -since1917-｜ハーモニカ・アコーディオン

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