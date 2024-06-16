【新品】トンボバンド　ハーモニカ（G#（Ab）m）

●トンボバンド デラックスG#（Ab）MINOR嬰ト短調（ナチュラルマイナー）定価 ¥14300マニアックなハーモニカなのでお安くしてます他にもホ短調（Eマイナー）ヘ短調（Fマイナー）もありますハーモニカ教室の講師をしていた親が所有していた生徒さん用ハーモニカの在庫処理の為に出品していますスペック◆複音21穴 ◆本体：木製本体 ◆カバー：真鍮材クロムメッキカバー◆サイズ：W166xH29.5xD22mm ◆重量：128g◆ポイント券対象(80P) ◆ハードケース付属◆キー：長調、短調各14調子(LD、LD#含む)、ナチュラルマイナー12調子◆MADEINJAPAN#トンボ#ハーモニカ#トンボバンドデラックス#トンボハーモニカ



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