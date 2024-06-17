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Chatting Bird by CAPARISON エレキギター -w542-
商品番号 N62678633056
商品名

Chatting Bird by CAPARISON エレキギター -w542-
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 5,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChattingBirdのストラトタイプが入荷いたしました！！詳細などどれだけ調べても出てきませんでした。（わからん。）使いやすく用途が広いSSH配列。ボディーバランスもかなりいいので実重量ほどの重さは感じず非常に扱いやすいと思います。黒色で白ピックガード。これがかっこいいってことかって感じです。ストラトらしいジャキジャキ感、リアポジションで歪みをかけると本当にテンションが上がります。枯れたサウンドが心地いいです。現状でネックの反りは無く、弦高は12F6弦側2.2mm1弦側2mmとストレスなく演奏できます。演奏による弾き傷などもありますがまだまだ現役のギターです。【付属品】なし（本体のみ）※トレモロアームとバックカバーが欠品となりますので、代替品をご用意ください。#w542k200726#w542-condition-●Fretremain:80%●Trussrod:good●neckcondition:good●bodycondition:good●Electronicscondition:good-specification-●Nutwidth:41mm●Numberoffrets:22F●Weight:3.24kg●Scale:648mm●Controlpart:1Volume/1Tone/5wayPUselector●accessories:none#エレキギター#ストラト
http://narcologia.ru/goods/passionate843713.html
http://narcologia.ru/goods/providence56494.html
http://narcologia.ru/goods/message383127.html
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