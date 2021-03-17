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MONOGRAM エレキベース
商品番号 H14949012737
商品名

MONOGRAM エレキベース
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 8,000 円
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商品詳細

音出し確認済み。ソフトケース付属します。到着後、すぐに使えます！管理番号8893#エレキベース#MONOGRAM
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