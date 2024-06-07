茶道具 金襴手木魚香合 高野昭阿弥

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商品詳細
金襴手木魚香合平安高野昭阿弥珍しい木魚の香合です自宅保管品になりますのでご理解の方宜しくお願いします#茶道具#香合#金襴#金襴手#木魚#高野昭阿弥#昭阿弥#染付#裏千家#表千家#利休忌#遠忌#供養
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