飛行機 座席 シート (送料込み)

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商品詳細
実際の飛行機に使われていた座席で航空ジャンク市で購入しました。引越しをするので手放します。横幅120センチ、奥行き60センチ、高さ120センチ送料込みです。東京都まで取りに来られる方はお値引きできます♪
http://narcologia.ru/goods/parenthesis279144.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual808346.html
http://narcologia.ru/goods/update35495.html
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