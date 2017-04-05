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飛行機 座席 シート (送料込み)
商品番号 A41809656955
商品名

飛行機 座席 シート (送料込み)
ブランド名 Avital
特別価格 税込 54,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実際の飛行機に使われていた座席で航空ジャンク市で購入しました。引越しをするので手放します。横幅120センチ、奥行き60センチ、高さ120センチ送料込みです。東京都まで取りに来られる方はお値引きできます♪
http://narcologia.ru/goods/parenthesis279144.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual808346.html
http://narcologia.ru/goods/update35495.html

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