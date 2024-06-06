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良品Legend by aria pro2 テレキャスモデル
商品番号 R19144260783
商品名

良品Legend by aria pro2 テレキャスモデル
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···Telecasterタイプ···テレキャスタータイプ入門御用達のレジェンドariapro2のテレキャスターモデルスタンダードな形かつ、コストパフォーマンスに優れたモデルです。色はCARボディに数カ所傷がございます。画像でご判断くださいませ。ソフトケースは古いものですので、梱包用とお考えください。シリーズ···Legendタイプ···テレキャスタータイプシリーズ···AriaProII
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