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【未解体】FANTASTICS 八木勇征 BOT アクリルスタンド 4枚セット
商品番号 Y56651428623
商品名

【未解体】FANTASTICS 八木勇征 BOT アクリルスタンド 4枚セット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 5,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003cプロフ必読\u003e値下げ不可バラ売り不可開封したのみで、使用しておりませんが、右上のアクスタは裏面に長期保管による日焼けがあります。(4枚目でご確認お願い致します)初期キズ、長期保管による日焼け等はご了承ください。神経質な方は御遠慮ください。即購入OK八木勇征アクリルスタンドトラステファンタオンライン八木勇征アクリルスタンド八木勇征アクスタアクスタBOTBOTアクリルスタンドセット
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