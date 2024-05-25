Gibson Flying V 120th Anniversary

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最終価格です。今週末に取り下げます。必ずプロフを一読してご購入を宜しくお願い致します。GibsonFlyingVHistory120thAnniversaryHeritageCherryギブソン120周年記念モデル、世界400本限定生産となっております。お調べになりご検討をよろしくお願い致します。丸ヘッド、ボリュート、ネックバインディング120thAnniversaryインレイが入ったプレミアム仕様です。注意⚠️ご購入時は弦を外して画像9枚目にありますペグ、ブリッジ、テールピース、スタッドのフルオリジナルに戻しての発送です。現状は鳴ってますが生鳴りは落ちるかもしれません。ピックアップはEMG81、85で工房での丁寧なザグリで電池が動く事もありません。即戦力でお使いいただけます。オリジナルのピックアップはありません。ネック状態も良好でロッドも触っていません。まだまだ調整可能です。もちろんネック折れや修復歴もありません。ご希望の方にはフレットガードとネック調整用の定規をお付け致します。フレットは素人目で7〜8、ローフレに多少の凹みがありますが現状問題なく使っております。希望がありましたら画像の追加をしますのでご要請下さい。傷や打痕が多めですが即戦力で行けるプレイヤーズコンデションです。保管はケースに湿度調整剤を入れ、定期的に弾きながらチェックしてますのでご安下さい。愛着がありますがvintageのVは弾くのですが、アクティブを弾く機会が減りましたので出品致します。メタル、EMG好きならvintageよりこちらが良いと思います。傷、打痕多数を愛せる方、弾き倒してくれる方に受け継いでもらたいと思っています。ケースも内側は綺麗ですが、外観は状態が良くないのでオマケ程度とご了承下さい。当時の販売価格、EMGの価格と工房でのザグリと配線代、エボニーではないですが良質の指板、丸ヘッド、flyingVでは珍しい大好きなボリュート！ネックバインディングと経年でグリーンにも見えるピッガードなどカスタムショップに劣らない仕様と少しの希少価値と個人的な愛着でお値段をお付けしております。他に出品はしていませんので偽サイトにはご注意して下さい。現在も定期的に使用してますので急いで売却を考えていませんのでご了承ください。