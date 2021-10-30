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Roland D-10 ローランド シンセサイザー -f472-
商品番号 F37958787372
商品名

Roland D-10 ローランド シンセサイザー -f472-
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 15,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandD-10が入荷しました！！1988年に発売されたRoland製の61鍵キーボードです！LA音源を搭載。MIDIシーケンサーを使えば複数の音色を奏でるマルチ音源としてもお使い頂けます！ボディ正面の表示が消えてしまっているため少し見にくさはありますが、モニターパネル表示で操作の把握が可能です！導通及び音声出力確認済みです！ボディ背面のネジが一つ不足していますが、内部基盤や外装は固定されています！。外装のクリーニング時に除去可能な汚れは全て取り除いております！打鍵感やボタンの操作性にも問題はありません！専用電源は本体に取り付けられているためすぐにお使い頂けます！【付属品】・なし（本体のみ）《作業内容は下記参照》・ボディのクリーニング・内部分解洗浄・電装系のクリーニング・鍵盤修正・音声出力確認#f472k220226#f472-specification-●Numberofkeys:61●Outsidedimensions(mm):W974×D301×H98●Weight:8.8kg●Accessories:none#ローランド#キーボード#シンセ
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