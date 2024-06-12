Zildjian SCIMITAR シミター 18インチ クラッシュライド

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種類···ライドシンバル所用で家を空けるため、21日（金）昼頃まで発送が間に合わない場合は、26日（水）以降の発送になります。どうぞよろしくお願いいたします。ジルジャンのシミター、クラッシュライドです。かつてアメリカで購入し、日本に持ち帰りました。18インチの使い勝手の良いサイズです。状態は当時からあまり良くなく、相応の汚れがありますので、画像でご了承の上ご購入ください。かなりレアで独特な音がするため、隠れファンがいるシンバルです。ロックはもちろん、ファンクなのどのブラックミュージックとも相性が良いと聞きました。お探しの方いかがでしょうか。重さ（家庭用体重計で計測）1.5kg〜1.6kg