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872 東窯 玉村松月 萩平茶碗 在銘/茶道具/古美術/時代品
商品番号 U50207034503
商品名

872 東窯 玉村松月 萩平茶碗 在銘/茶道具/古美術/時代品
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 7,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東窯玉村松月萩平茶碗在銘/茶道具/古美術/時代品サイズ　横　13cm高　8cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。未使用品です箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です　　24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。
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