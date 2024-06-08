雷紋（大）時代盆栽鉢26x7cm70年位〜から先代が集めた鉢の一つです。詳細わかりませんが中華文様雷文が彫られている丸鉢です。風格ででおります。古いお品ですので汚れあります。素人採寸検品にて誤差ありましたらお許しください。素人にて細部の検品わかりかねますが、目立った欠けなどは見当たらないように思います。お揃いのデザインで２２cmほどの鉢もございますので、おしゃれに一緒にいかがでしょうか。古いお品に神経質に気になさる方はご遠慮下さい。返品等お受け致しかねますので、ご了承の程宜しくお願い致します。配送中の破損など発生した場合は対処いたしますのでご購入者様もお手続き宜しくお願い致します。コメントプロフィール必読にて宜しくお願い致します#月星盆栽鉢※最近横行するメルカリの商品の画像文章をそのまま盗用して値下げ販売を見せかける偽サイトにご注意ください。当方はメルカリ以外に出品いたしておりません。盆栽鉢 時代鉢 古鉢 陶酔 服部 陶一 鴻陽 泥珠 文山 舟山 光泉 中国宜興 丸藤美山 美芸 杉浦 珠泥 紫泥 烏泥 鶏血釉 秀峰 豆鉢ミニ盆栽鉢 水庄園 常滑焼 山秋 銭号 芝勝手作り鉢 手びねり鉢 植木鉢 園芸鉢 正山 石州 行山 松皮 平安虹泉 東福寺 飾り板 敷き板 帯 着物 帯揚げ 茶道具 煎茶道具 花器 昭和レトロレトロな器 製菓道具



盆栽鉢 時代平盆栽鉢古鉢26x7cm詳細不明雷紋中国山野草サボテン植木鉢 ...



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