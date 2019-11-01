Sky 星を紡ぐ子どもたち【未開封・未連結】ピンバッジ 想いを編む賢者のケープ

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◼︎Sky星を紡ぐ子供たちピンバッジ 想いを編む賢者のケープ1点◼︎未開封、未STAR連携、シュリンク付き購入後、箱から開けずにしまってありましたが素人保管ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。ぷちぷちに巻いて発送致します。生活環境にペット、喫煙者なしです。未開封品につき、STAR機能の動作問題等の質問はショップへ直接お尋ね頂ければと思います。すり替え防止のため返品はできません。【他ピンズとまとめてお買い上げいただくと合計金額から1000円お値引きします。コメント欄にお書きください。】※値下げ不可※即購入大歓迎