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ピカチュウ　スカバイプロモ　psa10 【本社直出しワンオーナー品】
商品番号 A62610907225
商品名

ピカチュウ　スカバイプロモ　psa10 【本社直出しワンオーナー品】
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピカチュウ　スカバイプロモ　psa10【本社直出しワンオーナー品】プチプチに包んで濡れ折れ対策をして発送させていただきます。基本的に24時間以内発送可能です。よろしくお願い致します。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/縦線横線等ある場合がございます。神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。【検索用】oneownerポケモンカードポケカポケモンSRpokemoncardボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定、プロモーションカード(PR)
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