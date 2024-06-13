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- ピカチュウ スカバイプロモ psa10 【本社直出しワンオーナー品】
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商品詳細
ピカチュウ スカバイプロモ psa10【本社直出しワンオーナー品】プチプチに包んで濡れ折れ対策をして発送させていただきます。基本的に24時間以内発送可能です。よろしくお願い致します。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/縦線横線等ある場合がございます。神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。【検索用】oneownerポケモンカードポケカポケモンSRpokemoncardボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定、プロモーションカード(PR)
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