ジャンク扱い❗️Roland PD-125 スネアドラムパッド

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RolandV-drumsPD-125スネアドラムパッドジャンク扱い。バッドの感度が悪いようなのでジャンクとして再出品します。連打をする場合に音がでない時があります。修理をされるか、ご自身で修理ができる方、宜しくお願いします。パッドも使用感は少ないですがボトムのゴム部分にスタンド固定による凹みを修理した跡があります。宜しくお願い致します。種類...電子ドラム