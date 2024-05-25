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ジャンク扱い❗️Roland PD-125 スネアドラムパッド
商品番号 S87436047452
商品名

ジャンク扱い❗️Roland PD-125 スネアドラムパッド
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandV-drumsPD-125スネアドラムパッドジャンク扱い。バッドの感度が悪いようなのでジャンクとして再出品します。連打をする場合に音がでない時があります。修理をされるか、ご自身で修理ができる方、宜しくお願いします。パッドも使用感は少ないですがボトムのゴム部分にスタンド固定による凹みを修理した跡があります。宜しくお願い致します。種類...電子ドラム
http://narcologia.ru/goods/recycling851214.html
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