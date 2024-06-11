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【PSA10】ポケモンカード カメックス 25th
商品番号 V96508429008
商品名

【PSA10】ポケモンカード カメックス 25th
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【商品】ポケモンカードゲーム25thアニバーサリーコレクションカメックス25thプロモpsa10【状態】PSA10であっても小さな白カケや傷がある場合がございます。写真をご確認の上ご購入をお願い致します。psa鑑定サイトでも状態をご確認頂けます。【発送方法】らくらくメルカリ便防水処理後、プチプチに包んで発送予定【収録カードリスト】ポケカchrcsrsrursar
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