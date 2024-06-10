瀬戸　青磁貼付千鳥文　植木鉢　骨董

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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。収集した植木鉢を出品いたします。江戸時代のものと云われていましたが、独自で調査したところ、明治時代のものかもしれないと思っています。大きな鉢です。この大きさの貼付は市場にはなかなかないと思われます。また千鳥文がとても可愛らしく、花木や実木を引き立てると思います。【大きさ】直径37.4cm 高さ26.2cm経年による汚れや、ヒビと割れがあります。状態は写真でご確認をお願いいたします。また、古物ですので神経質な方はご購入をお控え願います。よろしくお願いいたします。#盆栽鉢#植木鉢#盆栽#blue\u0026white#瀬戸#瀬戸焼#尾張焼#bonsai#bonsaipot#骨董#江戸文化#江戸園芸#江戸の花
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