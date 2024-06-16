VOICELIVE 2【早い者勝ち】

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商品詳細
ボーカルエフェクターのVOICELIVE2です。メーカーはTCheliconとなります。こちら使わなくなったので出品いたします。使用感、傷などはございますが、使用に際して問題はございません。(確認済みです)初期化の方をしていないので、プリセットをそのまま使いたい方は接続しただけで使えます。写真に写っているものが全てとなりますので、USBケーブル等はご自身でのご用意をお願いいたします。ワンオーナーですが、完全中古品なのでNCNRでお願いいたします。発送の際は緩衝材にて梱包しお送りいたします。即購入⭕️値下げ交渉⭕️#TChelicon#VOICELIVETouch2種類···エフェクター・プロセッサー
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