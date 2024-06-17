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マーベル　レジェンド　スパイダーマン　ファーフロムホーム　FFH フィギュア
商品番号 Y48357331818
商品名

マーベル　レジェンド　スパイダーマン　ファーフロムホーム　FFH フィギュア
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベル　レジェンド　フィギュアスパイダーマン　farfromhomeファーフロムホームアップグレードスーツ　ハズブロ●即購入OK●値引き交渉不可、お取り置き不可子供が遊んでいました。箱、ビルドパーツはつきません。状態は写真で確認をお願いします。塗装の剥げや色移り等あります。素人の検品なので見落としなどあるかもしれません。ですので、神経質な方や完璧なお品をお求めの方はご遠慮下さい。自宅保管をご理解頂ける方のみ購入をお願いします。プロフィール必読の上、ご検討下さい。
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