韓国太鼓　チャング　チャンゴ



杖鼓（チャンゴ）｜コレクション｜民音音楽博物館



チャング - Wikipedia



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韓国伝統打楽器「チャング」のおはなし - ミン・ヨンチ｜論座アーカイブ



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韓国の太鼓『杖鼓』チャング(チャンゴ)です。直径 約19センチ程度高さ 23センチ程度バチなし本体のみです。太鼓の状態は画像の通りです。傷、汚れ等が比較的多めな状態です。写真にてご確認ください。中古品であることをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。