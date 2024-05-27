韓国太鼓　チャング　チャンゴ

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商品詳細
韓国の太鼓『杖鼓』チャング(チャンゴ)です。直径 約19センチ程度高さ 23センチ程度バチなし本体のみです。太鼓の状態は画像の通りです。傷、汚れ等が比較的多めな状態です。写真にてご確認ください。中古品であることをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stage120397.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild958752.html
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