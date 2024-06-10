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ガーネィシャ　日本未発表　バンコク　アーティスト　CHANATHIPチャナチップ
商品番号 L86697233776
商品名

ガーネィシャ　日本未発表　バンコク　アーティスト　CHANATHIPチャナチップ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 37,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガーネィシャ　ピンク像　幸運　バンコク　アーティスト　CHANATHIP　チャナチップサイズ：台込　高さ約11.3　横約4.5　奥行約3.5cmガーネィシャのみ　高さ約7cm昨年、タイのバンコクで求めた作品です。作家のチャナチップさんは平面の作家としてスタートされましたが、自身でフレームも作ることを契機に、彫刻作品も作られています。全て、手彫り、彩色も作家自身です。この1年でバンコクでは価格も倍以上にあがっている急成長のアーティストです。日本では、まだ未発表ですが、タイの方々はもとより、現地の日本人の方々やヨーロッパの方々にファンが多いとか。この作品はガーネィシャ、しかも幸運を呼ぶといわれるピンク色の像です。貴重な1点です。発送はリユース材を使用しておおくりします。※ガーネィシャガネーシャという名前はサンスクリット語で、ガナ＝群集、イーシャ＝の主です。インドではとても人気の神様です。現世利益をもたらし、富の神様として信仰されています。ピンクの像バンコク近郊のチャチュンサオにある「ワット・サマーンラッタナーラーム」。タイの人々が「一度はお参りしたい」というこのお寺の目玉は、巨大すぎるピンクの象・ガネーシャ。願いをすぐに叶えてくれるという速効性の高さが評判です。
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