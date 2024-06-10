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商品詳細
ガーネィシャ ピンク像 幸運 バンコク アーティスト CHANATHIP チャナチップサイズ：台込 高さ約11.3 横約4.5 奥行約3.5cmガーネィシャのみ 高さ約7cm昨年、タイのバンコクで求めた作品です。作家のチャナチップさんは平面の作家としてスタートされましたが、自身でフレームも作ることを契機に、彫刻作品も作られています。全て、手彫り、彩色も作家自身です。この1年でバンコクでは価格も倍以上にあがっている急成長のアーティストです。日本では、まだ未発表ですが、タイの方々はもとより、現地の日本人の方々やヨーロッパの方々にファンが多いとか。この作品はガーネィシャ、しかも幸運を呼ぶといわれるピンク色の像です。貴重な1点です。発送はリユース材を使用しておおくりします。※ガーネィシャガネーシャという名前はサンスクリット語で、ガナ＝群集、イーシャ＝の主です。インドではとても人気の神様です。現世利益をもたらし、富の神様として信仰されています。ピンクの像バンコク近郊のチャチュンサオにある「ワット・サマーンラッタナーラーム」。タイの人々が「一度はお参りしたい」というこのお寺の目玉は、巨大すぎるピンクの象・ガネーシャ。願いをすぐに叶えてくれるという速効性の高さが評判です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical645701.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper809909.html
http://narcologia.ru/goods/rouge258510.html
ガーネィシャ 日本未発表 バンコク アーティスト CHANATHIPチャナチップ
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