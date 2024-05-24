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Joshua Vides ジョシュア・ヴィーダス　シルクスクリーン　KAWS
商品番号 U82203807080
商品名

Joshua Vides ジョシュア・ヴィーダス　シルクスクリーン　KAWS
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 54,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼️アーティスト◼️JoshuaVides（ジョシュア・ヴィーダス）◼️エディション◼️25（ナンバリングあり）◼️サイン◼️直筆サイン、直筆ナンバリングあり◼️SIZE◼️60cm×91cm◼️技法◼️シルクスクリーン◼️商品説明◼️渋谷宮下パークにて日本発の個展を開催したJoshuaVidesのシルクスクリーンになります。JoshuaVidesは、スニーカーをはじめ、実在するあらゆるモノをブラック\u0026ホワイトのマーカーでスケッチ風に加工するアート作品の数々でストリートシーンを席巻、アパレルとのコラボ（NIKE、FENDI、コンバース）も多数発表しています。本作品は、FENDIとコラボした際に発表した作品です。JoshuaVidesの強みである白ベースに黒ラインが際立っております。100％正規品を保証致します。
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http://narcologia.ru/goods/browse728791.html
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