  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B
商品番号 C43544358025
商品名

ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 9,578 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ZEN-ONゼンオン木製リコーダー2500B桜材ハードケース付中古品です。経年の汚れ、擦れ傷等あります。本体吹き口の所に傷あり（画像参照）音出し確認済ですが、当方知識ございませんので、詳細判りません。ジャンク扱いにてお願いします。また、サビ、くすみがあります。付属品なし。サイズ：約全長63.5㎝基本画像にて判断下さい色は写真画像と実物は若干の違いがある場合があります（光の反射具合等）中古品ですので,経年の汚れ擦れ傷等あるかと思います。細かな点が気になる方、神経質な方のご入札はご遠慮下さい。現状でご理解頂ける方のみご入札ください管理番号m00831
http://narcologia.ru/goods/ambassador328806.html
http://narcologia.ru/goods/kindness857905.html
http://narcologia.ru/goods/perforce525365.html 全音 テナー リコーダー 2500B＜ハードケース付き＞ZEN-ON TENOR ...
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B2023年最新】リコーダー ゼンオンの人気アイテム - メルカリ
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500BZEN-ON 全音 木製テナーリコーダー 2000B 楽器-
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500Bリコーダーの販売～ゼンオン、メック【ガッキコム】
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B全音 PG3-T/MN パストラル 木製 テナーリコーダー
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500BZEN ON RECORDER Tenor 全音 リコーダー テナー 2500B ケース付き ...
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500Bリコーダーの販売～ゼンオン、メック【ガッキコム】
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B全音 PG-3S/BN パストラル 木製 ソプラノリコーダー(ゼンオン ZEN-ON ...
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500Bzen-on 全音 リコーダー 2300B ハードケース付き ゼンオン 木管楽器-
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B2023年最新】リコーダー ゼンオンの人気アイテム - メルカリ
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500Bzen-on 全音 リコーダー 2300B ハードケース付き ゼンオン 木管楽器-
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500BZENON|リコーダー|HARDOFFオフモール（オフモ）|1010350000057771
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B廃版・超希少品！】 ZEN-ON ゼンオン バスリコーダー 5100B 木製 ...
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B全音 130G ABS樹脂製 ジャーマン式 ソプラノリコーダー(ZEN-ON ...
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B中古リコーダー 【ゼンオン】テナーリコーダー 2500B ｜テレマン楽器の ...
ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru