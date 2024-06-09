ZEN-ON ゼンオン 木製リコーダー2500B

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ZEN-ONゼンオン木製リコーダー2500B桜材ハードケース付中古品です。経年の汚れ、擦れ傷等あります。本体吹き口の所に傷あり（画像参照）音出し確認済ですが、当方知識ございませんので、詳細判りません。ジャンク扱いにてお願いします。また、サビ、くすみがあります。付属品なし。サイズ：約全長63.5㎝基本画像にて判断下さい色は写真画像と実物は若干の違いがある場合があります（光の反射具合等）中古品ですので,経年の汚れ擦れ傷等あるかと思います。細かな点が気になる方、神経質な方のご入札はご遠慮下さい。現状でご理解頂ける方のみご入札ください管理番号m00831